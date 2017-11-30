В Самаре запустили новый автобус до Южного города
Сегодня, 30 ноября, между Центральным автовокзалом Самары и микрорайоном Южный город начал курсировать новый автобус под номером 401, сообщается в группе «Общественный транспорт 63».
Сегодня, 30 ноября, между Центральным автовокзалом Самары и микрорайоном Южный город начал курсировать новый автобус под номером 401, сообщается в группе «Общественный транспорт 63».
Перевозка пассажиров по этому маршруту будет осуществляться на микроавтобусах. Предполагается, что интервал движения составит около 20 минут. Маршрутки будут ходить от Центрального автовокзала до пятой очереди Южного города с остановками на улицах Дыбенко и Гагарина, на автостанции Аврора, на улице Промышленности и возле ТРК «Амбар».