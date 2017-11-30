В Самаре запустили новый автобус до Южного города

Перевозка пассажиров по этому маршруту будет осуществляться на микроавтобусах. Предполагается, что интервал движения составит около 20 минут. Маршрутки будут ходить от Центрального автовокзала до пятой очереди Южного города с остановками на улицах Дыбенко и Гагарина, на автостанции Аврора, на улице Промышленности и возле ТРК «Амбар».