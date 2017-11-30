Узбекистанцы смогут выбрать новый логотип ФФУ
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Федерация футбола Узбекистана (ФФУ) запускает конкурс на создание нового логотипа организации, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Федерация футбола Узбекистана (ФФУ) запускает конкурс на создание нового логотипа организации, сообщает
Конкурс будет состоять из четырех этапов: прием дизайнерских работ, отбор в
Для голосования будет создан специальный сайт, где каждый сможет отдать свой голос за понравившийся ему вариант логотипа.
«Для честного и открытого голосования все предложенные логотипы будут размещены на специальном сайте», — отметили в ФФУ.
Результаты голосования будут доступны всем пользователям ресурса.