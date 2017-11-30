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14:06 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистанцы смогут выбрать новый логотип ФФУ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Федерация футбола Узбекистана (ФФУ) запускает конкурс на создание нового логотипа организации, сообщает пресс-служба федерации.

Источник: Podrobno.uz

Конкурс будет состоять из четырех этапов: прием дизайнерских работ, отбор в шорт-лист членами жюри федерации, публикация на сайте и народное голосование.

Для голосования будет создан специальный сайт, где каждый сможет отдать свой голос за понравившийся ему вариант логотипа.

«Для честного и открытого голосования все предложенные логотипы будут размещены на специальном сайте», — отметили в ФФУ.

Результаты голосования будут доступны всем пользователям ресурса.

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