Узбекистанцы смогут выбрать новый логотип ФФУ

Источник: Podrobno.uz

Конкурс будет состоять из четырех этапов: прием дизайнерских работ, отбор в шорт-лист членами жюри федерации, публикация на сайте и народное голосование.

Для голосования будет создан специальный сайт, где каждый сможет отдать свой голос за понравившийся ему вариант логотипа.

«Для честного и открытого голосования все предложенные логотипы будут размещены на специальном сайте», — отметили в ФФУ.