Систему искусственного оснежения проложили на «Холдоми»

На горнолыжном комплексе «Холдоми» завершается монтаж системы искусственного оснежения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Строителям нужно ещё буквально два дня, чтобы закончить работы на склоне.

Как сообщалось ранее, система оснежения итальянского производства состоит из 8 снегогенераторов производительностью до 50 кубометров снега в час. Она позволит гарантировано открывать сезон катания в октябре и не беспокоится о количестве осадков.

— Работы на склоне не помешают гостям комплекса кататься на лыжах и сноубордах этой зимой. Но пока выпавшего снега мало для открытия сезона, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор ГЛК «Холдоми» Виталий Бурлаков. — В этом году мы ещё полностью зависим от «небесной канцелярии». Снеговые пушки, которые позволят нам открывать сезон в октябре, заработают только следующей осенью.