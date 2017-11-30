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11:43 (мск), источник: АиФ Иркутск

Как научить птицу говорить, расскажут на лекции в Иркутске

На вопросы будет отвечать орнитолог.

«Молчановка» 2 декабря приглашает на лекцию «Интеллект птиц. Как научить птицу говорить?». Начало — в 14:00.

Лекцию о птицах проведет орнитолог Владимир Хидекель. Он поможет разобраться в том, насколько же умны птицы. Орнитолог не только предоставит вам много полезной и занимательной информации, но и ответит на все интересующие вас вопросы.

Вход в областную библиотеку на мероприятие свободный.

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