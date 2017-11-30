Синоптики рассказали, как в Омске начнется зима
Согласно данным омского Гидрометцентра, ближайшие три дня пройдут в Омске без осадков и с относительно стабильной температурой.
Согласно данным омского Гидрометцентра, ближайшие три дня пройдут в Омске без осадков и с относительно стабильной температурой.
Так, первая зимняя ночь на 1 декабря будет довольно холодной — от -16 до -21, а при натекании облачности — от -11 до -16. Днем будет −7… −12.
В субботу, 2 декабря, погода в Омске и области существенно не изменится. Ночная температура будет колебаться от -12 до -17, а при прояснении может опуститься до -22, дневная температура составит −8… −13.
В воскресенье, 3 декабря, ночная температура не изменится — также −12… −17, а при прояснении -22. А вот днем будет чуть теплее — от -6 до -11.