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11:40 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики рассказали, как в Омске начнется зима

Согласно данным омского Гидрометцентра, ближайшие три дня пройдут в Омске без осадков и с относительно стабильной температурой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 768 мм рт. ст. 2 м/с

Так, первая зимняя ночь на 1 декабря будет довольно холодной — от -16 до -21, а при натекании облачности — от -11 до -16. Днем будет −7… −12.

В субботу, 2 декабря, погода в Омске и области существенно не изменится. Ночная температура будет колебаться от -12 до -17, а при прояснении может опуститься до -22, дневная температура составит −8… −13.

В воскресенье, 3 декабря, ночная температура не изменится — также −12… −17, а при прояснении -22. А вот днем будет чуть теплее — от -6 до -11.

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