Синоптики рассказали, как в Омске начнется зима

Так, первая зимняя ночь на 1 декабря будет довольно холодной — от -16 до -21, а при натекании облачности — от -11 до -16. Днем будет −7… −12.

В субботу, 2 декабря, погода в Омске и области существенно не изменится. Ночная температура будет колебаться от -12 до -17, а при прояснении может опуститься до -22, дневная температура составит −8… −13.