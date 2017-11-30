Ученые выяснили, кто умнее — кошки или собаки
Американские ученые выяснили, кто же из домашних питомцев является более сообразительным.
Американские ученые выяснили, кто же из домашних питомцев является более сообразительным.
Оказалось, что собаки все же умнее котов. Специалисты доказали это, посчитав и сравнив среднее количество нейронов в коре головного мозга у животных. Так, у собак их около 530 млн, а у кошек примерно в два раза меньше — 250 млн.
Стоит отметить, что у человека таких нейронов около 16 млрд.
Данные нейроны являются важным показателем для определения умственных способностей существа. Они отвечают за уровень интеллекта — мышление, планирование и сложное поведение.
В рамках данного эксперимента ученые сравнили количество нейронов не только у домашних животных, но и у представителей дикой природы, например, гиен, львов и енотов. Последние привлекли внимание специалистов, ведь по количеству нейронов в коре головного мозга еноты не уступают собакам.