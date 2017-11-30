Ученые выяснили, кто умнее — кошки или собаки

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Оказалось, что собаки все же умнее котов. Специалисты доказали это, посчитав и сравнив среднее количество нейронов в коре головного мозга у животных. Так, у собак их около 530 млн, а у кошек примерно в два раза меньше — 250 млн.

Стоит отметить, что у человека таких нейронов около 16 млрд.

Данные нейроны являются важным показателем для определения умственных способностей существа. Они отвечают за уровень интеллекта — мышление, планирование и сложное поведение.