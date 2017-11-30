Уже с 1 декабря все автомобили должны быть на зимних шинах

Согласно белорусскому законодательству, автовладельцы обязаны с 1 декабря по 1 марта ездить исключительно на зимних шинах.

Уже с первых дней декабря инспекторы ГАИ будут обращать внимание на соответствие автомобилей требованиям законодательства. Тем, кого поймают с «летней резиной», может быть выписан штраф в половину базовой величины — 11,5 рублей.

За повторное нарушение штраф может быть больше — до 115 белорусских рублей.