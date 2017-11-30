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13:09 (мск), источник: Sputnik.by

Уже с 1 декабря все автомобили должны быть на зимних шинах

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Все автомобили в республике с 1 декабря должны быть исключительно на зимних шинах, напомнили Sputnik в Управлении Госавтоинспекции МВД Беларуси.

Согласно белорусскому законодательству, автовладельцы обязаны с 1 декабря по 1 марта ездить исключительно на зимних шинах.

Уже с первых дней декабря инспекторы ГАИ будут обращать внимание на соответствие автомобилей требованиям законодательства. Тем, кого поймают с «летней резиной», может быть выписан штраф в половину базовой величины — 11,5 рублей.

За повторное нарушение штраф может быть больше — до 115 белорусских рублей.

Зимние шины должны быть маркированы соответствующим значком. Согласно требованиям законодательства, рисунок протектора на них должен быть не менее четырех сантиметров. В ГАИ уверены, что использование зимних шин помогает сократить тормозной путь и улучшает управление автомобилем в условиях гололеда.

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