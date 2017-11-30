Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Савченко поставила Украину в неловкое положение
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Российский самолет за $19 млн серьезно повредили во Франции
Москвичка умерла, поужинав роллами
Путину представили новый российский фильм
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: США не могут перевозить вооружения в Афганистан через Россию
«Коронованный Умка»: СМИ о ворах в законе Украины
Терапия помогла Бейонсе и Джей Зи предотвратить развод
Принц Уильям прокомментировал новость о помолвке принца Гарри
СМИ: журналист объяснила, почему «Калибры» раздражают Пентагон
СМИ: США предпринимают меры против «русских денег»
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
10Самые дорогие в мире картины
13:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Горнолыжница из Байкальска завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира

Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина завоевала золото на этапе Кубка мира.

Золотую медаль на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Канаде завоевала 15-летняя спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина. Как сообщает 30 ноября 2017 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, она показала лучшее время и стала победителем в слаломе-гиганте. Девушка опередила ближайшую соперницу более чем на две секунды. Второе и третье места в этой дисциплине заняли канадские спортсменки.

«Для Варвары участие в этапе Кубка мира — очень важный соревновательный опыт. Этапы Кубка мира являются отборочными в состав сборной команды России для участия в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее, — рассказал тренер спортсменки Юрий Пешков. — Этапов несколько. Варвара уже стала третьей на Кубке Европы в специальном слаломе и завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Нидерландах. Очередной этап Кубка мира пройдет в декабре в Германии».

Варвара Ворончихина занимается горнолыжным спортом с шести лет. Она тренируется на базе Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная» у Юрия Пешкова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты написали Путину письмо
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам (видео)
Экс-банкира обвинили в хищении 200 кг денег
Фрагменты ракеты «Союз-2.1б» упали в Якутии
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Исследователи нашли универсальный способ продления жизни
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь