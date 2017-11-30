Горнолыжница из Байкальска завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира
Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина завоевала золото на этапе Кубка мира.
Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина завоевала золото на этапе Кубка мира.
Золотую медаль на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением
«Для Варвары участие в этапе Кубка мира — очень важный соревновательный опыт. Этапы Кубка мира являются отборочными в состав сборной команды России для участия в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане в Южной Корее, — рассказал тренер спортсменки Юрий Пешков. — Этапов несколько. Варвара уже стала третьей на Кубке Европы в специальном слаломе и завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в Нидерландах. Очередной этап Кубка мира пройдет в декабре в Германии».
Варвара Ворончихина занимается горнолыжным спортом с шести лет. Она тренируется на базе Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная» у Юрия Пешкова.