Концерт памяти Дмитрия Хворостовского состоится в Нижнем Новгороде 11 декабря 2017 года

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет. На протяжении почти двух с половиной лет певец боролся с раком мозга. Его прах, как и завещал артист при жизни, разделили и упокоили в Москве и на родине — в Красноярске.