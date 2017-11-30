Концерт памяти Дмитрия Хворостовского состоится в Нижнем Новгороде 11 декабря 2017 года
Концерт памяти великого артиста Дмитрия Хворостовского состоится в Нижнем Новгороде 11 декабря. Он пройдет в Малом зале Нижегородской консерватории.
Концерт памяти великого артиста Дмитрия Хворостовского состоится в Нижнем Новгороде 11 декабря. Он пройдет в Малом зале Нижегородской консерватории.
Участниками концерта станут студенты вокального факультета Государственной консерватории им. Глинки. Вход на мероприятие свободный, начало в 19:00.
Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет. На протяжении почти двух с половиной лет певец боролся с раком мозга. Его прах, как и завещал артист при жизни, разделили и упокоили в Москве и на родине — в Красноярске.