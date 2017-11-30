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13:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Движение трех поездов задерживается из-за ДТП в Шахунье Нижегородской области 30 ноября

Движение трех поездов задерживается из-за ДТП в Шахунье Нижегородской области 30 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, из-за столкновения поезда с грузовой «Газелью» на переезде «Зубанья — Обход Уренского района ГЖД» на данный момент пассажирский поезд сообщением «Владивосток — Москва» задержан на 1 час 53 минуты, пригородный поезд «Урень — Котельнич» — на 1 час 2 минуты и пригородный поезд «Шахунья — Урень» — на 1 час 9 минут.

По данным ГЖД, водитель «Газели» выехал на регулируемый переезд под запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. При столкновении схода поезда с рельсов не было, пассажиры не пострадали. Водитель «Газели» погиб.

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