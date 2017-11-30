Движение трех поездов задерживается из-за ДТП в Шахунье Нижегородской области 30 ноября
Движение трех поездов задерживается
Движение трех поездов задерживается
Согласно информации,
По данным ГЖД, водитель «Газели» выехал на регулируемый переезд под запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. При столкновении схода поезда с рельсов не было, пассажиры не пострадали. Водитель «Газели» погиб.