Движение трех поездов задерживается из-за ДТП в Шахунье Нижегородской области 30 ноября

Согласно информации, из-за столкновения поезда с грузовой «Газелью» на переезде «Зубанья — Обход Уренского района ГЖД» на данный момент пассажирский поезд сообщением «Владивосток — Москва» задержан на 1 час 53 минуты, пригородный поезд «Урень — Котельнич» — на 1 час 2 минуты и пригородный поезд «Шахунья — Урень» — на 1 час 9 минут.

По данным ГЖД, водитель «Газели» выехал на регулируемый переезд под запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. При столкновении схода поезда с рельсов не было, пассажиры не пострадали. Водитель «Газели» погиб.