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14:33 (мск), источник: Tengrinews

«Авто часто ломалось»: Зачем служебный Land Cruiser акима Павлодара переделали в патрульное авто

Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов рассказал, почему передал свой служебный внедорожник под патрульное авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Со слов градоначальника, автомобиль был настолько изношен, что нередко глох посреди города.

«У меня джип был 2006 года, может, для полицейских, для патрулирования пойдет, но, извините, когда у меня зажигание не включается, и я останавливаюсь посреди города, это тоже нехорошо. Это фактически реально было. Можете у моих водителей спросить, я несколько раз останавливался посреди города, — сообщил аким Павлодара во время пресс-конференции по итогам социально-экономического развития города.

Ашимбетов также отметил, что в его новом служебном авто все далеко не так, как описывали ранее в СМИ.

«Указали, что светлый салон, на самом деле он темный. Что в автомобиле усилительная система на 17 колонок. Нет, не могут насчитать столько. Может быть, действительно, те параметры, которые выставляли, они (поставщики. — Прим. авт) не выдержали, надо будет проверить еще раз», — отметил аким.

Со слов акима Павлодара, изначально акимат просто хотел сменить старый джип на новый.

«Мы хотели джип поменять, купить новый. Они были порядка 20 миллионов тенге. Стали смотреть джипы казахстанского содержания. Но в Костанае производство остановили, в Усть-Каменогорске был хороший большой джип Kia, но его сняли с производства. Получилось, что мы хотели купить джип, а джипы в Казахстане не производят. Соответственно, нам пришлось искать авто казахстанского содержания из группы седан, и так как средства были выделены, пришлось купить седан. Не знаю, крутой, нет, но комфортный. Сейчас люди смотрят и говорят, неужели у нас в Усть-Каменогорске такие машины собирают. Я посмотрел, в Астане многие такие машины покупают, именно KIA Quoris, — добавил Ашимбетов.

Напомним, фото служебного внедорожника акима Павлодара, переделанного в патрульное авто, появилось в сентябре этого года в Instagram. В акимате города сообщали, что после покупки нового авто KIA Quoris старый автомобиль градоначальника марки Toyota Land Cruiser 100 передали в областную коммунальную собственность на баланс Департамента внутренних дел Павлодарской области. Указанный автотранспорт обещалось закрепить за сотрудниками роты дорожно-патрульной полиции.

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