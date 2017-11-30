Куда иркутянам пожаловаться на назойливых коллекторов

Всем, кто хотя бы раз сталкивался с коллекторами, давно знакомы некоторые запрещенные методы их работы. В лучшем случае они достанут постоянными телефонными звонками, а в худшем — опозорят перед соседями, разрисуют дверь квартиры, а то и вовсе пустят в ход кулаки.

Так, только за этот год в Иркутской области к судебным приставам, которых с 1 января 2017-го наделили полномочиями проверять коллекторские агентства и привлекать их к административной ответственности, с жалобами обратились 739 человек.

— Основные нарушения коллекторов — это постоянные телефонные звонки и сообщения должникам, — рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля УФССП России по Иркутской области Иван Шевчук. — По закону в месяц разрешается отсылать не более 16 электронных и обычных писем, но умудряются отправлять до 500.

Что касается звонков, то в рабочие дни нельзя тревожить должника с 22 до 8 часов утра, в выходные и праздники — с 20 до 9 часов. Нельзя звонить чаще раза в день и двух раз в неделю.

— Нам удалось доказать в суде один факт психологического давления на должника, — продолжает Иван Шевчук. — Звонили абсолютно постороннему человеку, довели его до больничной койки. Также были случаи, когда выкладывали персональные данные должника на всеобщее обозрение и вводили его в заблуждение, пугая заемщика уголовным делом.

Всего на чистую воду удалось вывести 12 организаций, все они оштрафованы на 50 — 60 тыс. рублей.

Как же защититься от чересчур настойчивых коллекторов? Здесь потребуется предъявить конкретные факты нарушений. Самый простой совет: постарайтесь записывать все разговоры с ними на диктофон. Потребуйте их представиться, спросите, где они узнали адрес или номер вашего телефона, куда им можно перезвонить.