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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону мужчина сделал из автомобиля собачью будку

В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают случай, который произошел в одном из спальных районов города. Как рассказала автор поста, мужчина сделал из своего автомобиля собачью будку и запирает в ней пса.

— Помогите! Уже не знаю что делать! — написала она. — Мужик с соседнего дома держит свою собаку в машине. Он говорит, что типа на ночь забирает, но нет, проверяли миллион раз. Она так там сидит постоянно! На улице уже холодно, в машине она мерзнет. Когда проходишь мимо, собака кидается на стекло и гавкает. Ей там очень плохо.

Горожане живо откликнулись на этот пост.

— В машине лучше чем в будке! — написал Владимир Кожухаров, — ветра нет. Живет в машине, ну пусть и живет. Что панику разводить? У меня дома коты в старой машине живут и радуются!

А вот у Александра Трубникова другое мнение:

— Даже будку на зиму утепляют, а в особые холода запускают домой. Машина не будка, в ней холоднее. Из будки собака может свободно выйти, побегать, разогреться, в машине же вряд ли.

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