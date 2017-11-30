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13:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси будет разработан атомно-силовой микроскоп с 3D-изображением

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет разработан атомно-силовой микроскоп с 3D-изображением, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Постоянно появляются все новые и новые возможности, технологии. Сегодня итальянские разработчики презентовали в НАН технологию проектирования и производства 3D-изображений без использования поляризованных очков, был подписан протокол о намерениях между НАН Беларуси и компаниями Realvision Group, Ergonest. Мы будем сотрудничать в сфере представления трехмерной информации без дополнительных девайсов. В нашей стране есть хорошее оптическое производство, производятся микроскопы разного типа, и эта технология предоставит дополнительные возможности. Наши интересы пересекаются в сфере атомно-силовой микроскопии. Наши приборы можно дополнить новыми возможностями представления информации. Мы сможем визуализировать наномир в трехмерном виде», — сказал Сергей Чижик.

Эта технология может применяться в медицинской сфере, автомобилестроении и многих других. «3D-изображение без очков позволит обеспечить больший объем информации для медиков, детальное планирование операций, контроль и корректировку процесса операции. Также это будет полезно для обработки данных с беспилотников, космических данных со спутников дистанционного зондирования Земли», — отметил первый заместитель председателя Президиума НАН.

Итальянские и белорусские специалисты смогут вместе работать и над программным обеспечением. «Успехи наших программистов известны в мире, и если эти достижения наложить на возможности данной технологии, можно будет сделать шаг вперед», — добавил Сергей Чижик.

Итальянский автор изобретения Даниэле Де Молли высоко оценил научные достижения НАН Беларуси. «Я увидел белорусские разработки высочайшего уровня и очень впечатлен. Мы откроем в Беларуси филиал компании Realvision Group. Это позволит нашим специалистам сотрудничать и вместе создавать новые продукты. Мы уже поработали с материалами по атомно-силовому микроскопу, предоставленными Академией наук, и должен сказать, что такой микроскоп с 3D-изображением действительно будет создан в Беларуси», — отметил он.

В Год науки НАН Беларуси активно развивает международное сотрудничество в различных научных сферах. Итоги этой деятельности будут подведены на секции «Международное научное взаимодействие на современном этапе» на II Съезде ученых Беларуси 12 декабря.

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