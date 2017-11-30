Дизельное топливо доставили в Ербогачён по зимним дорогам

В отделе топлива министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области отметили, что доставка топлива в районы Крайнего Севера Иркутской области остается одной из приоритетных задач правительства региона. Доставка ТЭР для дизельных электростанций Катанского района, в основном, производится только по дорогам, эксплуатация которых возможна лишь в зимнее время.
Всего по зимнику 2017−2018 гг. необходимо доставить в Катангский более 5 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 3,5 тыс. тонн дизельного топлива для дизель-электростанций и 1,1 тыс. тонн сырой нефти для теплоисточников, отапливающих объекты социальной сферы.