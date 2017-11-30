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15:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дизельное топливо доставили в Ербогачён по зимним дорогам

Первые десять цистерн с дизельным топливом в объеме 85 тонн доставили по зимним автодорогам в пос. Ербогачён в Катангском районе для стабильного электроснабжения населения и учреждений социальной сферы по программе северного завоза топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в счет 2018 года. Об этом 30 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник: irkobl.ru

В отделе топлива министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области отметили, что доставка топлива в районы Крайнего Севера Иркутской области остается одной из приоритетных задач правительства региона. Доставка ТЭР для дизельных электростанций Катанского района, в основном, производится только по дорогам, эксплуатация которых возможна лишь в зимнее время.

Всего по зимнику 2017−2018 гг. необходимо доставить в Катангский более 5 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 3,5 тыс. тонн дизельного топлива для дизель-электростанций и 1,1 тыс. тонн сырой нефти для теплоисточников, отапливающих объекты социальной сферы.

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