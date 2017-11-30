Дизельное топливо доставили в Ербогачён по зимним дорогам

Первые десять цистерн с дизельным топливом в объеме 85 тонн доставили по зимним автодорогам в пос. Ербогачён в Катангском районе для стабильного электроснабжения населения и учреждений социальной сферы по программе северного завоза топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в счет 2018 года. Об этом 30 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области.