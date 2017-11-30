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13:07 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале 12-летний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру

Мальчик почувствовал запах гари, завернул малышку в одеяло и вынес ее на улицу.

12-летний школьник из Нижнего Тагила Кирилл Власов спал дома, когда почувствовал запах дыма в комнате. В это время в квартире вместе с мальчиком была его двухлетняя сестра и 64-летний дедушка-инвалид, перенесший инсульт. Родители в это время были на работе. Кирилл сначала подумал, что плавится розетка. Но затем заметил, что пылает нижний этаж.

«Я ДУМАЛ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ УВИЖУ СЕСТРУ».

— Я выглянул в окно и увидел дым, — вспоминает школьник. — Я сразу же понял, что начался пожар. Я побежал в коридор и увидел дедушку, который открывал дверь. Я намочил полотенце и дал ему, чтобы он дышал. А сам побежал за младшей сестрой. Она спала, поэтому я ее тихонько разбудил, закутал в одеяло и вынес на улицу.

Ребенок попытался вернуться за дедушкой. Но мальчика не пустили в квартиру соседи. К сожалению, спасти пенсионера не удалось. Но двухлетняя сестра Кирилла Алиса не пострадала.

— Я ее схватил и вынес, потому что знал — если я ее не спасу, то больше не увижу, — вздыхает Кирилл.

ПОЖАР УСТРОИЛИ КУРИВШИЕ СОСЕДИ.

Приехавшие полицейские сразу же усадили Кирилла с Алисой в свою машину. А соседи вызвали родителей детей.

— Мы работаем недалеко, поэтому доехали быстро, — делится отец Кирилла Владимир Власов. — Я очень горжусь сыном. Но перепугались за детей мы очень сильно. А пожар начался в квартире нерадивых соседей, которые закурили и заснули. У них в комнате была краска, поэтому вспыхнуло все в считанные секунды.

Теперь Кирилл стал в своей семье героем.

— Мы не ожидали, что в таком возрасте в сыне проснется героизм, — признается мама детей Татьяна Власова. — Но Кириллка и раньше был очень отзывчивым. Всегда спасает кошек с деревьев. Если собачка где-нибудь застрянет, поможет ей. Нам повезло, что сотрудники МЧС часто приезжали к сыну в школу и объясняли, что нужно делать при пожаре.

За героический поступок Кирилла сейчас наградили и сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области.

Тем временем.

В Верхней Салде 9-классник Никита Тарасов спас пенсионера, у которого во время купания в пруду случился сердечный приступ. 5-летний Никита гулял у водоема с братом, когда увидел тонущего соседа по даче. Пожилой мужчина уходил под воду прямо на глазах у подростка.

— Дядя Паша барахтался-барахтался и ушел под воду, — вспоминает сейчас Никита. — Думал, он нырнул, смотрю, минуты две он не всплывает. Я разделся и нырнул за ним.

К счастью, школьник умел плавать — научился на этом же пруду еще в шесть лет.

— В мутной воде было не видно дядю, но я нашел его на ощупь, — признается Никита. — Я схватил его за руку и вытащил на берег. Мы вызвали «скорую помощь». И дядю отвезли в больницу. К счастью, он выжил.

После спасения сосед поблагодарил своего спасителями конфетами. А сейчас школьника наградили и сотрудники областного МЧС.

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