В Омске в 2018 году откроют новый детский технопарк
Там будут проводить занятия по робототехнике и 3D-моделированию.
Там будут проводить занятия по робототехнике и 3D-моделированию.
В Омске в 2018 году появится новый детский технопарк. Об этом сообщает
В областном правительстве сообщили, что в 2018 году в Омске появится новый детский технопарк. Для этого реконструируют бывшее здание колледжа. Для детей в технопарке будут проводить занятия по робототехнике, экологии, техносфере, а также 3D-моделированию и конструированию. Помимо этого в здании будет и большой спортивный зал. Сейчас там делают ремонт. Ремонтируют также и большинство аудиторий.
«В 2017 году проект «Доступное дополнительное образование для омских детей. Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк» получил статус приоритетного регионального проекта и новый импульс развития. В рамках его реализации планируется масштабное расширение площадей для организации образовательного процесса, модернизация
Напомним, что первый детский технопарк в Омске открыли на базе региональной станции юных техников.