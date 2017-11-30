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13:15 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске в 2018 году откроют новый детский технопарк

Там будут проводить занятия по робототехнике и 3D-моделированию.

Источник: Аргументы и факты

В Омске в 2018 году появится новый детский технопарк. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В областном правительстве сообщили, что в 2018 году в Омске появится новый детский технопарк. Для этого реконструируют бывшее здание колледжа. Для детей в технопарке будут проводить занятия по робототехнике, экологии, техносфере, а также 3D-моделированию и конструированию. Помимо этого в здании будет и большой спортивный зал. Сейчас там делают ремонт. Ремонтируют также и большинство аудиторий.

«В 2017 году проект «Доступное дополнительное образование для омских детей. Центр развития креативности детей и молодежи «Технопарк» получил статус приоритетного регионального проекта и новый импульс развития. В рамках его реализации планируется масштабное расширение площадей для организации образовательного процесса, модернизация материально-технической базы, формирование новых и развитие действующих объединений обучающихся», — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что первый детский технопарк в Омске открыли на базе региональной станции юных техников.

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