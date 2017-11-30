В Омске в 2018 году откроют новый детский технопарк

В областном правительстве сообщили, что в 2018 году в Омске появится новый детский технопарк. Для этого реконструируют бывшее здание колледжа. Для детей в технопарке будут проводить занятия по робототехнике, экологии, техносфере, а также 3D-моделированию и конструированию. Помимо этого в здании будет и большой спортивный зал. Сейчас там делают ремонт. Ремонтируют также и большинство аудиторий.