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13:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Больше половины кубанских школьников получили прививку от гриппа

30 ноября вице-губернатор Анна Минькова приехала с проверкой в две краснодарские школы — гимназии № 36 и СОШ № 19. Она проследила, как осуществляется утренний контроль в школах за состоянием здоровья детей.

— Сегодня мы внедряем новые стандарты по здоровью — это повсеместная вакцинация педагогов и детей, информирование родителей о пользе прививок, проведение профилактических мероприятий, — отметила вице-губернатор.

Так, в гимназии № 36 из 930 детей получили вакцину около 600 ребят. В школах проводится утренний контроль здоровья — на входе учеников проверяет медработник, который отмечает первые признаки болезни — кашель, насморк, температуру и оценивает общее состояние ребенка.

Однако не все образовательные учреждения проводят познавательные беседы об опасности болезни и ее предупреждении. Рабочий визит вице-губернатора в школы показал, что с частью детей работа все-таки не проводилась, рассказали «КП — Кубань» в пресс-службе администрации края.

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