Больше половины кубанских школьников получили прививку от гриппа

— Сегодня мы внедряем новые стандарты по здоровью — это повсеместная вакцинация педагогов и детей, информирование родителей о пользе прививок, проведение профилактических мероприятий, — отметила вице-губернатор.

Так, в гимназии № 36 из 930 детей получили вакцину около 600 ребят. В школах проводится утренний контроль здоровья — на входе учеников проверяет медработник, который отмечает первые признаки болезни — кашель, насморк, температуру и оценивает общее состояние ребенка.