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14:48 (мск), источник: ТАСС

Дополнительные наряды туристической полиции выставили в столичном парке «Зарядье»

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Четыре парных патруля туристической полиции дополнительно выставили в московском парке «Зарядье». Все сотрудники охраны владеют как минимум одним иностранным языком. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

Как уточняется в материале, в октябре 2017 года ГУ МВД Российской Федерации по городу Москве положительно рассмотрело обращение департамента об увеличении нарядов туристической полиции в парке «Зарядье».

Дополнительно выставлены четыре парных патруля туристической полиции, в задачи которых, помимо обеспечения общественного порядка и безопасности, входит всесторонняя помощь гостям столицы, в том числе иностранным туристам.
Пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы

«Все сотрудники туристической полиции владеют как минимум одним иностранным языком — это основное требование при приеме на работу для данного подразделения», — говорится в сообщении.

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По информации департамента, безопасность и общественный порядок на территории парка обеспечивают 200 сотрудников ФГУП «Охрана Росгвардии», в парке находится 65 постов охраны, 64 из которых работают круглосуточно.

«Охрана Росгвардии» совершает как пешее патрулирование территории, так и постоянный контроль за системой видеонаблюдения, включающей 355 камер", — отмечается в сообщении. Также патрулирование территории парка «Зарядье» осуществляют сотрудники полиции китайгородского отдела ГУ МВД Москвы.

О парке

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. На территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, «Парящий мост», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

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