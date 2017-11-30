Дополнительные наряды туристической полиции выставили в столичном парке «Зарядье»

Источник: Агентство «Москва»

Как уточняется в материале, в октябре 2017 года ГУ МВД Российской Федерации по городу Москве положительно рассмотрело обращение департамента об увеличении нарядов туристической полиции в парке «Зарядье».

Дополнительно выставлены четыре парных патруля туристической полиции, в задачи которых, помимо обеспечения общественного порядка и безопасности, входит всесторонняя помощь гостям столицы, в том числе иностранным туристам. Пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы

«Все сотрудники туристической полиции владеют как минимум одним иностранным языком — это основное требование при приеме на работу для данного подразделения», — говорится в сообщении.

По информации департамента, безопасность и общественный порядок на территории парка обеспечивают 200 сотрудников ФГУП «Охрана Росгвардии», в парке находится 65 постов охраны, 64 из которых работают круглосуточно.

«Охрана Росгвардии» совершает как пешее патрулирование территории, так и постоянный контроль за системой видеонаблюдения, включающей 355 камер", — отмечается в сообщении. Также патрулирование территории парка «Зарядье» осуществляют сотрудники полиции китайгородского отдела ГУ МВД Москвы.

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