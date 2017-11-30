ИГУ получил государственную аккредитацию

Напомним, аккредитация проходила в два этапа: в конце октября комиссия приезжала в Иркутск и исследовала работу вуза на месте, после этого они собрали необходимые документы и отправились вместе с ними в Москву, где по этим документам проверяли соответствие программ обучения ИГУ федеральным государственным образовательным стандартам. Затем было составлено и опубликовано заключение, в котором на 828 страницах содержится анализ работы учебного учреждения.