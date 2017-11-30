Мокрый снег и до 5 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные

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«Ноябрь в этом году выдался теплым: средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 1−2 градуса. В первый день календарной зимы погода будет теплой, но ветреной и с осадками», — сказали в Гидромете.

В пятницу, 1 декабря, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, которые обусловят ночью осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем также не обойдется без осадков кратковременного характера. Ночью и утром местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог образуется гололедица. В ночные и утренние часы на большей части территории, днем местами преимущественно по северу страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5 градусов, днем по юго-востоку повысится до 7 градусов тепла.

«В выходные дни погоду в Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. В воскресенье в юго-восточных районах скажется влияние фронтального раздела. Температурный фон немного понизится, но останется выше климатической нормы», — отметили в Гидромете.

В субботу, 2 декабря, ночью преимущественно по северо-западной части, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 5 — плюс 1, днем будет находиться в пределах от минус 2 до плюс 3.

В воскресенье, 3 декабря, в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На дорогах местами возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем — от минус 3 до плюс 2.