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15:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Офис Международной ассоциации прокуроров открылся в Петербурге

Региональное отделение презентовал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка открыл в Петербурге первое региональное представительство международной ассоциации прокуроров, передает ТАСС. Офис расположился в особняке Кочубея на Коннгвардейском бульваре.

На торжественной церемонии Чайка напомнил присутствующим, что Генпрокуратура входит в состав МАП уже более 20 лет. «Думаю, это явилось весомым аргументом в пользу принятия исполнительным комитетом Международной ассоциации прокуроров решения об открытии первого регионального представительства всемирного прокурорского сообщества именно в России, в Санкт-Петербурге».

Руководителем представительства стала исполнительный директор МАП Янна Хольст Хюбнер.

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