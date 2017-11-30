Офис Международной ассоциации прокуроров открылся в Петербурге

На торжественной церемонии Чайка напомнил присутствующим, что Генпрокуратура входит в состав МАП уже более 20 лет. «Думаю, это явилось весомым аргументом в пользу принятия исполнительным комитетом Международной ассоциации прокуроров решения об открытии первого регионального представительства всемирного прокурорского сообщества именно в России, в Санкт-Петербурге».