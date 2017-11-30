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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Каток на площади Ленина заработает со 2 декабря

Теперь он будет работать во все дни недели, кроме понедельника.

Источник: Комсомольская правда

Детский и взрослый катки на площади Ленина заработают 2 декабря. Об этом рассказали в управлении физической культуры и спорта Воронежской области. Сам вход будет бесплатный, а вот взять коньки на прокат за отсутствием собственных будет стоить от 50 рублей. Работать каток на главной площади города будет по такому расписанию: в 10.30 ежедневно открытие, закрытие — в 21.30. Понедельник будет выходным.

Закроется рекреативная зона в начале марта — 12 числа. Правда, свои коррективы может внести погода. Если первый месяц весны выдастся очень теплым, каток придется демонтировать.

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