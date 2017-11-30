Каток на площади Ленина заработает со 2 декабря

Детский и взрослый катки на площади Ленина заработают 2 декабря. Об этом рассказали в управлении физической культуры и спорта Воронежской области. Сам вход будет бесплатный, а вот взять коньки на прокат за отсутствием собственных будет стоить от 50 рублей. Работать каток на главной площади города будет по такому расписанию: в 10.30 ежедневно открытие, закрытие — в 21.30. Понедельник будет выходным.