Каток на площади Ленина заработает со 2 декабря
Теперь он будет работать во все дни недели, кроме понедельника.
Теперь он будет работать во все дни недели, кроме понедельника.
Детский и взрослый катки на площади Ленина заработают 2 декабря. Об этом рассказали в управлении физической культуры и спорта Воронежской области. Сам вход будет бесплатный, а вот взять коньки на прокат за отсутствием собственных будет стоить от 50 рублей. Работать каток на главной площади города будет по такому расписанию: в 10.30 ежедневно открытие, закрытие — в 21.30. Понедельник будет выходным.
Закроется рекреативная зона в начале марта — 12 числа. Правда, свои коррективы может внести погода. Если первый месяц весны выдастся очень теплым, каток придется демонтировать.