Предупреждение о смоге на Южном Урале продлено до вечера 1 декабря

Предупреждение о загрязнении воздуха промышленными и автомобильными выбросами в Челябинске и других городах области продлено до вечера 1 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Челябинского ЦГМС, неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, в южноуральской столице продержатся до 19.00 пятницы. Ранее сообщалось, что особый экорежим в городе введен до 11.00 30 ноября.

Напомним, НМУ первой степени опасности в отдельных городах региона сохраняются с 20-го, в Челябинске — с 23 ноября.