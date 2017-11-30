Пригласить в гости ребенка из приюта: на Дону проходит акция «Новый год в кругу семьи»

Жители Дона могут пригласить к себе домой на новогодние каникулы детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Ведь для них это будет самый лучший подарок — возможность встретить Новый год в уютной домашней обстановке.

В Ростовской области сотни ребят живут в организациях для детей-сирот. Государство дает им все необходимое для развития и здоровья: правильное разнообразное питание, возможность учиться и посещать различные секции. Но у детей нет самого главного — семейного тепла, родителей, которые могли бы дать им радость и научить навыкам будущей самостоятельной жизни.

Областная акция «Новый год в кругу семьи» как раз и проводится для того, чтобы ребята из приютов учились самостоятельности, отправляясь в гости во время каникул или выходных дней. Иногда такое тесное общение помогает детям и взрослым привыкнуть друг к другу, установить теплые, дружеские отношения. Это может быть также полезно для потенциальных опекунов, которые хотят принять в семью ребенка школьного возраста, но боятся не справиться с его воспитанием.