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13:52 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пригласить в гости ребенка из приюта: на Дону проходит акция «Новый год в кругу семьи»

Уже четвертый год подряд в Ростовской области проходит акция «Новый год в кругу семьи».

Жители Дона могут пригласить к себе домой на новогодние каникулы детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Ведь для них это будет самый лучший подарок — возможность встретить Новый год в уютной домашней обстановке.

В Ростовской области сотни ребят живут в организациях для детей-сирот. Государство дает им все необходимое для развития и здоровья: правильное разнообразное питание, возможность учиться и посещать различные секции. Но у детей нет самого главного — семейного тепла, родителей, которые могли бы дать им радость и научить навыкам будущей самостоятельной жизни.

Областная акция «Новый год в кругу семьи» как раз и проводится для того, чтобы ребята из приютов учились самостоятельности, отправляясь в гости во время каникул или выходных дней. Иногда такое тесное общение помогает детям и взрослым привыкнуть друг к другу, установить теплые, дружеские отношения. Это может быть также полезно для потенциальных опекунов, которые хотят принять в семью ребенка школьного возраста, но боятся не справиться с его воспитанием.

Желающие пригласить ребенка в гости к себе домой в рамках акции «Новый год в кругу семьи», должны лишь собрать небольшой пакет документов (установлен постановлением правительства России) и связаться с местным органами опеки. Акция продлится до 1 февраля 2018 года, сообщают в пресс-службе министерства образования Ростовской области.

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