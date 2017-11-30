Пригласить в гости ребенка из приюта: на Дону проходит акция «Новый год в кругу семьи»
Уже четвертый год подряд в Ростовской области проходит акция «Новый год в кругу семьи».
Уже четвертый год подряд в Ростовской области проходит акция «Новый год в кругу семьи».
Жители Дона могут пригласить к себе домой на новогодние каникулы
В Ростовской области сотни ребят живут в организациях для
Областная акция «Новый год в кругу семьи» как раз и проводится для того, чтобы ребята из приютов учились самостоятельности, отправляясь в гости во время каникул или выходных дней. Иногда такое тесное общение помогает детям и взрослым привыкнуть друг к другу, установить теплые, дружеские отношения. Это может быть также полезно для потенциальных опекунов, которые хотят принять в семью ребенка школьного возраста, но боятся не справиться с его воспитанием.
Желающие пригласить ребенка в гости к себе домой в рамках акции «Новый год в кругу семьи», должны лишь собрать небольшой пакет документов (установлен постановлением правительства России) и связаться с местным органами опеки. Акция продлится до 1 февраля 2018 года, сообщают в