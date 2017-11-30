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13:51 (мск), источник: Новый Калининград

Без света остались дома на 10 городских улицах

Без света в связи с ремонтными работами в четверг останутся некоторые дома на десяти улицах областного центра. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Новый Калининград

С 9.00 до 13.00 света не будет в домах по адресам: ул. Чкалова, 5а, 7а, 21а, ул. Спортивная, 1а, 1б, 1 В, 2−6, 6б, 14, 16, 24, пр-т. Мира, 132а, ул. Лейтенанта Катина, 8а, 8б.

С 13.30 до 18.00 электроснабжение отключат в домах: ул. Каштановая аллея, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, ул. Кутузова, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, ул. Огарева, 29, 29а, 33б, 36, проспект Победы, 27, 29, 31, 35, ул. Бородинская, 18, 22−24, 25, 26а, ул. Нахимова, 2, 6.

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