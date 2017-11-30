Без света остались дома на 10 городских улицах
Без света в связи с ремонтными работами в четверг останутся некоторые дома на десяти улицах областного центра. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в
Без света в связи с ремонтными работами в четверг останутся некоторые дома на десяти улицах областного центра. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в
С 9.00 до 13.00 света не будет в домах по адресам: ул. Чкалова, 5а, 7а, 21а, ул. Спортивная, 1а, 1б, 1 В, 2−6, 6б, 14, 16, 24,
С 13.30 до 18.00 электроснабжение отключат в домах: ул. Каштановая аллея, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, ул. Кутузова, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, ул. Огарева, 29, 29а, 33б, 36, проспект Победы, 27, 29, 31, 35, ул. Бородинская, 18, 22−24, 25, 26а, ул. Нахимова, 2, 6.