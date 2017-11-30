Умер известный в Самаре адвокат Виталий Хесин

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Хесин работал в основном в уголовной сфере. Он защищал лидера этнической организованной преступной группировки Раджаба Магомедова, подозреваемого в убийстве самарской аспирантки журналиста Александра Игнашова, нефтеврезчика Сергея Логинова и брата вора в законе Роланда Гегечкори.

Сына Виталия Хесина Евгения в этом году осудили за мошенничество. Он три года назад украл деньги родственников мужчины, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков.

На скамье подсудимых был и сам Виталий Хесин. 18 июля суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере. Юрист соврал женщине, что за 2 миллиона рублей поможет изменить ее сыну меру пресечения с заключения под стражу на залог. Он получил 500 тысяч рублей и забрал их себе.