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14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Умер известный в Самаре адвокат Виталий Хесин

Стало известно, что скончался адвокат Виталий Хесин. Ему было 57 лет. Причина смерти неизвестна.

Источник: Reuters

Хесин работал в основном в уголовной сфере. Он защищал лидера этнической организованной преступной группировки Раджаба Магомедова, подозреваемого в убийстве самарской аспирантки журналиста Александра Игнашова, нефтеврезчика Сергея Логинова и брата вора в законе Роланда Гегечкори.

Сына Виталия Хесина Евгения в этом году осудили за мошенничество. Он три года назад украл деньги родственников мужчины, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков.

На скамье подсудимых был и сам Виталий Хесин. 18 июля суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере. Юрист соврал женщине, что за 2 миллиона рублей поможет изменить ее сыну меру пресечения с заключения под стражу на залог. Он получил 500 тысяч рублей и забрал их себе.

За это Хесина приговорили к полутора годам условно.

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