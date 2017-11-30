Умер известный в Самаре адвокат Виталий Хесин
Стало известно, что скончался адвокат Виталий Хесин. Ему было 57 лет. Причина смерти неизвестна.
Стало известно, что скончался адвокат Виталий Хесин. Ему было 57 лет. Причина смерти неизвестна.
Хесин работал в основном в уголовной сфере. Он защищал лидера этнической организованной преступной группировки Раджаба Магомедова, подозреваемого в убийстве самарской аспирантки журналиста Александра Игнашова, нефтеврезчика Сергея Логинова и брата вора в законе Роланда Гегечкори.
Сына Виталия Хесина Евгения в этом году осудили за мошенничество. Он три года назад украл деньги родственников мужчины, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков.
На скамье подсудимых был и сам Виталий Хесин. 18 июля суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере. Юрист соврал женщине, что за 2 миллиона рублей поможет изменить ее сыну меру пресечения с заключения под стражу на залог. Он получил 500 тысяч рублей и забрал их себе.
За это Хесина приговорили к полутора годам условно.