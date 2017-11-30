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14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Будущим медикам-целевикам начнут выплачивать стипендию из бюджета Челябинской области

А контракт им предстоит заключать с министерством здравоохранения региона.

Тысяча рублей в месяц будет положена с нового учебного года студентам медицинской академии, которые заключат договор целевого набора и распределения с министерством здравоохранения Челябинской области. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания в четверг, 30 ноября, на очередном заседании.

НЕ ХВАТАЕТ 4 ТЫСЯЧ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Как пояснил председатель комитета по социальной политике регионального парламента Александр Журавлев, во-первых, тысяча рублей — это только начало, размер целевой стипендии будут увеличивать.

Кроме того, так власти хотят решить проблему нехватки специалистов первичного звена — так называемых узких специалистов. Сегодня в Челябинской области не хватает 4 тыс врачей первичного звена.

Кстати, всего в южноуральской государственной системе здравоохранения трудится около 5 тысяч человек. Да, снята проблема оформления талонов к хирургам, лорам, окулистам и фтизиатрам. Талон оформить просто, а врачей по-прежнему не хватает. И в очередях пациенты проводят несколько часов.

Впрочем, получать стипендию целевика и учиться по целевому набору в медакадемии — это значит по окончании вуза отдать несколько лет работе там, куда Родина пошлет. Потому что учился студент за государственный счет. Это может быть райцентр или небольшой город. Однако есть те, кто стремится увильнуть от отработки. Не в счет, конечно, те, у кого серьезно изменились жизненные обстоятельства. Например, родился ребенок, болеет близкий родственник и пр.

Кстати, о «глухих селеньях». Благодаря программе «Земский доктор» в Челябинской области на село уехали работать более 400 молодых специалистов. А в этом году — более 80 человек. Им положен миллион рублей «подъемных».

НЕ ОТРАБОТАЛ — ВЕРНИ ДОЛЖОК!

— Если человек заключил целевой договор, но к месту работы не приехал, он обязан будет вернуть сумму, затраченную на обучение, и стипендиальный фонд, — говорит Александр Журавлев.

Более того, в Государственную Думу уже внесен проект закона, положения которого позволят увеличивать штрафные санкции тем, кто не поедет к местам распределения. Отучился на бюджете, получал стипендию, но по распределению не явился: ожидай двух- или трехкратных штрафных санкций, возмещения ущерба.

Наказывают и сейчас, но штраф — 100% от стоимости обучения на бюджете, пока без кратного увеличения. Это около 200 тыс рублей.

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