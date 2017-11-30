В новогоднюю ночь в Омской области будет теплая погода
Синоптики составили прогноз на праздничную ночь.
Синоптики составили прогноз на праздничную ночь.
Стало известно, какая погода ожидает омичей в Новый год. Синоптики предсказывают, что в Омской области в праздничную ночь будет не
Так, 31 декабря на протяжении дня будет сохраняться нулевая и околонулевая температура: 0… -1°. Облачность будет низкой. К праздничной полуночи температура снизится до -2°, но небо затянет тучами. Ветер при этом будет
1 января погода существенно изменится. Утро первого дня 2018 года начнется с тепла, как утверждают синоптики, до 9 часов сохранится температура -2°. Однако затем неизбежно начнет холодать, к 15:00 будет уже -8°, а к вечеру температура воздуха понизится до -15°. В первый день нового года ветер немного стихнет до 3−4 метров в секунду и поменяет направление на