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14:00 (мск), источник: Om1.ru

В новогоднюю ночь в Омской области будет теплая погода

Синоптики составили прогноз на праздничную ночь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 66% 768 мм рт. ст. 2 м/с

Стало известно, какая погода ожидает омичей в Новый год. Синоптики предсказывают, что в Омской области в праздничную ночь будет не по-сибирски тепло, так что жители региона смогут без помех водить хороводы вокруг елок и играть в снежки.

Так, 31 декабря на протяжении дня будет сохраняться нулевая и околонулевая температура: 0… -1°. Облачность будет низкой. К праздничной полуночи температура снизится до -2°, но небо затянет тучами. Ветер при этом будет юго-западным 6−7 метров в секунду. Осадков не ожидается на протяжении всего дня, сообщает ресурс «Ну и погода».

1 января погода существенно изменится. Утро первого дня 2018 года начнется с тепла, как утверждают синоптики, до 9 часов сохранится температура -2°. Однако затем неизбежно начнет холодать, к 15:00 будет уже -8°, а к вечеру температура воздуха понизится до -15°. В первый день нового года ветер немного стихнет до 3−4 метров в секунду и поменяет направление на северо-западное. Кроме того, днем ожидаются осадки, а вечером будет малооблачно.

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