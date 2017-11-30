В новогоднюю ночь в Омской области будет теплая погода

Стало известно, какая погода ожидает омичей в Новый год. Синоптики предсказывают, что в Омской области в праздничную ночь будет не по-сибирски тепло, так что жители региона смогут без помех водить хороводы вокруг елок и играть в снежки.

Так, 31 декабря на протяжении дня будет сохраняться нулевая и околонулевая температура: 0… -1°. Облачность будет низкой. К праздничной полуночи температура снизится до -2°, но небо затянет тучами. Ветер при этом будет юго-западным 6−7 метров в секунду. Осадков не ожидается на протяжении всего дня, сообщает ресурс «Ну и погода».