101-летняя бабушка из Братска сидит в «Одноклассниках» и общается по скайпу

Источник: Комсомольская правда

— Только что поговорила по скайпу, сейчас зайду в «Одноклассники», а вечером скачаю себе какой-нибудь фильм…

Вроде бы ничего необычного в этих планах на ближайшие несколько часов нет, только вот строит их не 20-летняя студентка, а… 101-летняя бабушка. Надежда Мягких из Братска, перешагнувшая в прошлом году вековой рубеж, — самый продвинутый юзер в своем доме-интернате для престарелых.

А в Интернет Надежда Петровна впервые вышла около 5 лет назад. Да что там Интернет, к компьютеру прикоснулась впервые! При этом никакие курсы «Бабушка-онлайн» не понадобились. Выходить во Всемирную сеть бабушку научила ее внучка, которая, к слову, сама давно пенсионерка.

— Сначала у меня был планшет (да, Надежда Мягких прекрасно знает, что это такое), — бодрым голосом рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске пенсионерка. — Потом внучка подарила ноутбук. Ну надо же мне чем-то заниматься! Сначала она научила меня включать-выключать его, а затем объяснила, как выходить в Интернет.

После этого Надежда Петровна как будто бы помолодела лет на 80 и теперь, как школьник, целыми днями проводит за клавиатурой и мышкой.

— Сижу в основном в «Одноклассниках», где у меня 45 друзей, — говорит бабушка, ловко меняя на экране вкладки. — Не представляете, как меня там атакуют внуки, правнуки и праправнуки. Сколько их у меня? Ой, да я со счета сбилась… Очень много! Они живут по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, в Поволжье. А еще люблю переписываться со своими соседями — они насмотрелись на меня и тоже приобрели компьютеры. Мы теперь даже друг другу цветочки в виде картинок отправляем постоянно.

Соцсети и cкайп не единственные приложения, которые установлены в ноутбуке пенсионерки. Надежда Петровна сама скачивает в Интернете фильмы, читает все самые свежие российские и мировые новости, а для развлечения находит игры. В стрелялки и FIFA она, конечно, не играет, но вот пасьянс «косынку» разложить может легко. А недавно поучаствовала во всероссийском конкурсе Ростелекома «Спасибо Интернету 2017!».

— Надежда Петровна у нас уже около 20 лет живет, — говорит библиотекарь дома-интерната Любовь Распутина. — Кстати, решение переехать сюда она приняла сама — не хотела мешать родственникам. И все это время она была здесь лидером и пользовалась авторитетом среди постояльцев. Несколько лет была старостой. Еще создала клуб «Русское лото», до сих пор участвует в играх. Да что там говорить — она даже обед себе может приготовить!