101-летняя бабушка из Братска сидит в «Одноклассниках» и общается по скайпу
Пенсионерка теперь самый продвинутый юзер в своем
Пенсионерка теперь самый продвинутый юзер в своем
— Только что поговорила по скайпу, сейчас зайду в «Одноклассники», а вечером скачаю себе
Вроде бы ничего необычного в этих планах на ближайшие несколько часов нет, только вот строит их не 20-летняя студентка, а… 101-летняя бабушка. Надежда Мягких из Братска, перешагнувшая в прошлом году вековой рубеж, — самый продвинутый юзер в своем
А в Интернет Надежда Петровна впервые вышла около 5 лет назад. Да что там Интернет, к компьютеру прикоснулась впервые! При этом никакие курсы «Бабушка-онлайн» не понадобились. Выходить во Всемирную сеть бабушку научила ее внучка, которая, к слову, сама давно пенсионерка.
— Сначала у меня был планшет (да, Надежда Мягких прекрасно знает, что это такое), — бодрым голосом рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске пенсионерка. — Потом внучка подарила ноутбук. Ну надо же мне
После этого Надежда Петровна как будто бы помолодела лет на 80 и теперь, как школьник, целыми днями проводит за клавиатурой и мышкой.
— Сижу в основном в «Одноклассниках», где у меня 45 друзей, — говорит бабушка, ловко меняя на экране вкладки. — Не представляете, как меня там атакуют внуки, правнуки и праправнуки. Сколько их у меня? Ой, да я со счета сбилась… Очень много! Они живут по всей стране: в Москве,
Соцсети и cкайп не единственные приложения, которые установлены в ноутбуке пенсионерки. Надежда Петровна сама скачивает в Интернете фильмы, читает все самые свежие российские и мировые новости, а для развлечения находит игры. В стрелялки и FIFA она, конечно, не играет, но вот пасьянс «косынку» разложить может легко. А недавно поучаствовала во всероссийском конкурсе Ростелекома «Спасибо Интернету 2017!».
— Надежда Петровна у нас уже около 20 лет живет, — говорит библиотекарь
За свой век Надежда Мягких многое пережила. Родилась в Узбекистане, несколько лет провела в Казахстане, а во время Великой Отечественной войны с тремя детьми находилась в Сталинграде, где до этого работала в книжном магазине. В Сибирь перебралась в середине 90-х из Казахстана.