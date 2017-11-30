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16:26 (мск), источник: Meduza

Кто такой «Мистер синтол» Кирилл Терешин и почему все о нем говорят

Он «накачал» огромные бицепсы с помощью инъекций. Не пытайтесь это повторить.

На телеканале «Россия» скоро выйдет программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым про людей, изменивших свою внешность с помощью инвазивных или хирургических процедур. Среди них «Мистер синтол», 21-летний Кирилл Терешин, самостоятельно «накачавший» себе огромные бицепсы с помощью синтола — специальной смеси для увеличения мышечного объема. Историю Терешина и опасность такого метода активно обсуждают в СМИ и соцсетях: его подписчики и близкие переживают, что из-за своего увлечения юноша может лишиться рук. «Медуза» рассказывает, что известно о Кирилле Терешине — и чем опасен такой подход к самосовершенствованию.

Самые большие руки России

28 ноября житель Пятигорска Кирилл Терешин выложил в своем инстаграме несколько фотографий со съемочной площадки «Прямого эфира», ток-шоу Андрея Малахова, с хэштегами #прямойэфир, #скоро и #базука. «Базукой» Терешин называет свои руки: объем каждой — почти 60 сантиметров.

Среди других героев выпуска, посвященного бодимодификации, немка Мартина Биг, увеличившая грудь и изменившая цвет кожи, а также «бодибилдер-вампир» из Санкт-Петербурга Александр Шпак, увеличивший с помощью имплантов ягодицы, губы и объем груди. Шпак тоже выложил в инстаграм фото со съемки программы со словами «Как всегда позитив! Отличная тема и СУПЕР эфир!!!». В свою очередь Андрей Малахов опубликовал в соцсети видеообращение Терешина, где бодибилдер советует ведущему «накачать руки-базуки как у меня». «Ты сделал мой день!» — прокомментировал видео Малахов, назвав Терешина «самыми большими руками России» и предупредив, что синтол опасен для здоровья.

Героев программы в интернете и прессе назвали «фриками» и «шоу уродов». 11 ноября журналист Павел Городницкий писал на Eurosport.ru про Терешина как про «главного фитнес-фрика этой осени», называя его психом. В статье, озаглавленной «Почему синтольщику Кириллу Терешину уже не помочь», Городницкий пишет, что путь молодого человека в бодибилдинге может закончиться бедой — и приводит в пример бразильца Ромарио дос Сантоса Алвеса, которому грозила ампутация обеих рук из-за злоупотребления синтолом (Кирилл Терешин называет Алвеса одним из своих кумиров).

В 2015 году таблоиды писали, что у Алвеса серьезные проблемы не только с физическим, но и с психологическим здоровьем из-за стремления к «идеальному» телу, постоянных болей и критики окружающих: по утверждению The Daily Mail, мужчина даже пытался покончить с собой, когда его жена была на шестом месяце беременности. «Если сделаешь одну инъекцию этого средства, за ней обязательно будет вторая, — сказал Алвес изданию. — Я хочу, чтобы люди понимали, в чем опасность. Я мог умереть из-за того, что хотел огромные мышцы. Оно того не стоит».

Сам Кирилл Терешин считает, что ему ничего не грозит, и недоумевает, почему его критикам использование синтола кажется нездоровым — хотя и признает себя «отчаянным человеком». Например, дозы в 5−10 миллилитров он называет «детскими», хотя, как уточняет Eurosport.ru, «специалисты советуют очень плавно увеличивать дозу и начинать с одного миллилитра» (это же рекомендует и производитель смеси). Первый укол синтола Терешин сделал перед уходом в армию полтора года назад — хотя до этого три года ходил в тренажерный зал и имел, как он сам говорит, «спорт-тело». В июле 2017 года, вернувшись из армии, Терешин провел 20-дневный курс уколов; всего за 10 дней его руки увеличились в объеме на 26 сантиметров. Этот процесс он называет «трансформацией тела».

Терешин не скрывает, что стремится к быстрому и заметному результату. Даже название его блога «Slacker» переводится как «халтурщик»: «Я хочу чтобы все быстро было. Не хочу заниматься, не хочу есть, не хочу сон соблюдать». По словам Терешина, процедуры он проводит по рекомендациям других поклонников подобных инъекций — из Бразилии и Ростова-на-Дону, у которых, по его словам, смесь «держится» в руках уже несколько лет. Терешин говорит, что ему неизвестно о случаях, когда применение синтола приводило к ампутации, но признает, что операционное вмешательство может потребоваться, если делать уколы нестерильной иглой или попасть средством в вену. Впрочем, по словам Терешина, он не жалуется ни на онемение рук, ни на какие-то другие симптомы. Помимо инъекций мужчина продолжает ходить в тренажерный зал и публикует в инстаграме видео своих тренировок.

Что такое синтол и чем это грозит?

Синтол (это общеупотребимое название, хотя сейчас он выпускается под другими наименованиями, например, «Синтерол») — это смесь для инъекций, которая обычно состоит из масел, бензилового спирта и анестетика лидокаина. Введение масла как способ увеличить объем мышц стали использовать еще с XIX века, но непосредственно «Синтол» в 1990-х придумал немецкий бодибилдер Крис Кларк. С помощью смеси, которая не является медицинским препаратом, механически увеличивается объем мышцы. Смесь может спровоцировать воспаление, что также увеличивает объем. Есть и другие аналогичные средства, которые используют некоторые бодибилдеры; ведущие соревнования (но далеко не все) пристально следят за этим и могут дисквалифицировать спортсмена за использование стероидов, масел для увеличения мышечной массы и имплантов. В целом в среде профессиональных атлетов осуждают использование подобных средств и часто называют поклонников синтола «фриками».

Синтол упоминается всего в нескольких научных статьях — во всех говорится о его негативном влиянии на здоровье бодибилдеров. Например, описана история мужчины, который через пять лет после использования синтола обратился в больницу с деформированными мышцами и сильной болью. В результате ему провели операцию и удалили часть бицепса. Еще в одном случае через несколько лет инъекций препарата у человека на руках появились язвы и также потребовалось хирургическое вмешательство. Во всем мире синтол не используется врачами; такие средства продаются в интернет-магазинах, бодибилдеры вводят их себе самостоятельно или с помощью коллег.

Невзирая на это, Кирилл Терешин говорит, что планирует продолжать «трансформацию», а в будущем хотел бы иметь тело как у Ромарио дос Сантоса Алвеса — но с более крупными плечами. После этого он планирует, как и Александр Шпак, нарастить клыки и сделать цветные татуировки, а также зататуировать глазные яблоки — сделать один глаз голубого цвета, а другой — желтого. Он говорит, что его цель — добиться «самого большого тела в России» и мировой славы, а мечта — отличаться от людей.

Ольга Страховская.

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