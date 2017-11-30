Мужья-диктаторы и их жёны-злодейки: почему мы их так ненавидим?

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Муж-диктатор обычно гарантирует женщине две вещи: экстравагантный стиль жизни и шаткую репутацию.

В глазах публики многие подобные жены заслужили порицание. Помимо своего собственного, небезукоризненного, поведения, они еще встают на защиту своих мужей, которые разнообразными путями отвергли демократию, разорили экономику своей страны и выгнали из страны, а то и убили, своих политических оппонентов.

Кто может осудить доведенный до отчаяния народ за то, что он ненавидит подобную личность?

Но стоит задаться вопросом: а не потому ли их осуждают с таким гневом, что они женщины?

Первая жена Мугабе - Салли (слева) - пользовалась любовью зимбабвийцев, тогда как Грейс вызывала у нации противоречивые чувства | Источник: Reuters

В Зимбабве только что лишившаяся своего титула «первой леди» Грейс Мугабе наверняка является самой ненавидимой женщиной.

Ее муж в течение 37 лет единолично управлял страной, но в результате лишился власти из-за желания благоверной сменить его на посту президента — а вот этого влиятельная военная верхушка не смогла перенести.

Многим зимбабвийцам не нравилось то, что делал со страной Роберт Мугабе, но все же они уважали его за ту роль, которую он сыграл в обретении страной независимости. Так что Грейс теперь осуждают за то, что она «коррумпировала» своего мужа.

Преподаватель кафедры международного развития в лондонском Королевском колледже Элис Эванс полагает, что здесь речь идет о психологическом феномене, известном как «предвзятость подтверждения» — то есть, когда человек ищет подтверждения уже существующим у него взглядам.

Это связано с сохранением нашей системы взглядов, — говорит она. — Поэтому, если мы превозносим Мугабе как героя… то тогда вся информация, которую мы получаем, должна быть в русле этого. Даже если мы видим новую информацию о том, что он сделал что-то не то, мы стараемся обвинить в этом кого-то другого, чтобы сохранить существующий идеал. Элис Эванс Преподаватель кафедры международного развития в лондонском Королевском колледже

Грейс Мугабе — спорная фигура. У нее был роман с президентом, когда умирала его первая жена Салли Хейфрон, пользовавшаяся любовью народа. А спустя какое-то время Грейс публично унизила высокопоставленных политиков в Гонконге и Южной Африке, ее даже обвинили в физическом оскорблении.

Фоторепортаж Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе

Ей было всего 15 лет в 1980 году, когда Зимбабве получила независимость и Мугабе стал первым премьер-министром страны. А к 1983 году, когда его войска безопасности насиловали и убивали тысячи людей в Матабелеленде, она только-только достигла совершеннолетия.

Но обвинения против госпожи Мугабе не сравнимы с теми, которые выдвигаются против бывшей первой леди Кот-д’Ивуара Cимон Гбагбо. Про нее говорили, что она лично вооружала батальоны смерти, которые образовались в 2010 году, когда ее супруг отказался признавать поражение на выборах.

Но сравнивать и не надо, поскольку Зимбабве демонстрирует общие черты в том, что касается обвинений в адрес первых леди: волна поднимается, когда становится слишком сложно или слишком рискованно критиковать их мужей.

Имельда Маркос является на Филиппинах членом конгресса | Источник: Reuters

Шубы и «шузы»

Прозвище Грейс Мугабе — Гуччи Грейс — высвечивает еще одну проблему — чрезмерные траты.

Это типичное зло любой первой леди, и, к сожалению, басни о роскошествах зачастую гораздо лучше помнятся, чем жестокости тех мужчин, которые эти роскошества финансировали.

Мы помним, что у Имельды Маркос, бывшей более 20 лет первой леди Филиппин, было более 1000 пар обуви. Но мы, возможно, уже не помним, почему это так ужасно — в 1986 году, когда в ходе массовых протестов Фердинанд Маркос был наконец свергнут, многие филиппинцы ходили босыми по причине крайней нищеты.

Елена Чаушеску, чей муж Николае Чаушеску держал Румынию в жестких рукавицах в течение 24 лет — с 1965 по 1989 гг., была известна своей коллекцией не обуви, а шуб. Из лисы, леопарда, зебры, ягуара и тигра… просто шкурное изобилие.

Один такой экземпляр попал в объективы камер, когда она и ее муж пытались бежать на вертолете в момент переворота в декабре 1989 года.

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Почему гардеробу жен первых лиц уделяется так много внимания? Есть вполне очевидная моральная деградация в том, что женщина разгуливает по миру в норковой шубе и на шпильках, а ее народ голодает. Однако Элис Эванс отмечает, что это всего лишь явная сторона недостойного поведения. Более явная, чем, к примеру, закулисные махинации партийных бонз или тайной полиции.

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По традиции, нелюбимые жены политиков выставляются в карикатурном свете. Обозреватели и новостные каналы проводят параллели с Леди Макбет — прообразом всех прочих «первых жён-злодеек».

В Кении бывшая первая леди Люси Кибаки воспринималась как звезда своей личной мыльной оперы после того, как в 2005 году она впала в раж на встрече с дипломатами и журналистами, которые, как она утверждала, не выказали ей должного уважения.

Во время одного печально известного случая она в тренировочном костюме ворвалась ночью на частную вечеринку, которую устраивал ее сосед Мактар Дьоп, в то время бывший представителем страны во Всемирном Банке, и потребовала, чтобы он выключил музыку. В результате ее муж, президент Мваи Кибаки, пострадал от своих политических оппонентов, которые стали говорить, что раз он не может контролировать свою жену, то как же он может управлять страной?

Бывшая первая леди Кении Люси Кибаки воспринималась как звезда своей личной мыльной оперы | Источник: Reuters

«Это все легко укладывается в стереотип о ведьмах, чертовках, зловредных женах», — говорит профессор Мери Эванс с кафедры гендерных исследований в Лондонской школе экономики.

Они в каком-то смысле карикатурные персонажи. Существует некий общий шаблон, куда очень легко вписать новое имя. Мери Эванс

Новейшая вариация метафоры с Леди Макбет — это мем, где Грейс Мугабе сравнивается с Серсеей Ланнистер, аморальной злодейкой из популярного телесериала «Игра престолов».

Однако некоторые наблюдатели в Африке полагают, что, открыто бросая вызов каждому, кто представляет угрозу ее политическим амбициям, Грейс Мугабе зарекомендовала себя как самостоятельная личность. И если сейчас ее осуждают, то уже не с точки зрения карикатурного персонажа.

«В Зимбабве любят посудачить, и всегда осуждали Грейс Мугабе как человека», — полагает Селина Мудаванху, научный сотрудник факультета коммуникаций в Университете Йоханнесбурга.

«Соцсети и тот факт, что зимбабвийцы разбросаны по всему свету, вызвали гораздо более ярую критику. Даже пока она была первой леди и имела колоссальную власть, зимбабвийцы высмеивали Грейс за ее любовь к роскоши за счет налогоплательщиков», — объясняет ученый.

В Румынии во времена правления Чаушеску были запрещены контрацептивы, а его супруга называлась "лучшей матерью нации" | Источник: AFP 2017

«Лучшая мать своего народа»

Что же лежит в основе нашей нелюбви жен диктаторов? Возможно, их часто проявляющееся двуличие и тот факт, что мы чувствуем себя обманутыми.

«Я не вмешиваюсь в политику. Я — женщина из народа», — заявила Лейла Бен Али, бывшая первая леди Туниса, приговоренная к 35-ти годам за хищения; она же — автор книги под названием «Моя правда».

Елена Чаушеску, которую коммунистический режим ее супруга расхваливал как «лучшую мать Румынии», как-то сказала о своих «детях»: «Эти черви всегда недовольны, сколько еды им ни дашь».

Супруги Чаушеску были приговорены к смерти и поставлены к стенке после короткого суда, проведенного в Рождественский день 1989 года. Николае встретил пулю, распевая «Интернационал», а Елена выкрикивала ругательства.

Как говорит Текла Моргенрот, научный сотрудник кафедры социальной и организационной психологии в Эксетерском университете, нас шокирует тот факт, что женщина может быть связана со зверствами.

Дело даже не в большей мягкости — исследования показывают, что мы ожидаем, что женщины будут нравственно чище, лучше — хорошими людьми. Текла Моргенрот Научный сотрудник кафедры социальной и организационной психологии в Эксетерском университете

В 2012 году появилось видеовоззвание к Асме Асад с тем, чтобы она остановила кровопролитие в Сирии | Источник: Reuters

В апреле 2012 года из-за Асмы Асад, родившейся в Британии жены сирийского лидера Башара Асада, в YouTube получило популярность видеовоззвание, записанное женами немецкого и британского послов в ООН, которые просили ее остановить кровавые преступления в стране.

В видеоролике были показаны раненые и умирающие дети и содержались слова: «Все эти дети могут быть твоими детьми».

По данным правозащитников, в Сирии с момента начала гражданской войны в 2011 году было убито по меньшей мере 400 тыс. человек.

За месяц до того, как появилось это воззвание, достоянием гласности стала частная электронная переписка, из которой следовало, что Асма Асад бродила в интернете по сайтам в поисках дизайнерских туфель за 5000 долларов, тогда как сирийские правительственные войска взяли в осаду город Хомс.

У католиков Дева Мария, мать Иисуса, действует как заступница — посредник между Богом и человечеством, и верующие надеются, что ее заступничество спасет их души.

С женами диктаторов мы надеемся на что-то подобное, а когда не получаем этого, то виним «Посредницу», а не «Самого».

Ребекка Силс

BBC News