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15:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

До 27 декабря в Казани ограничено движение по улицам К. Цеткин и Кызыл Армейская

(Город Казань KZN.RU, 30 ноября). До 27 декабря в Казани ограничено движение по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это связано с проведением работ по прокладке трассы электрокабеля. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

На период работ полностью закрыта одна полоса проезжей части ул. К. Цеткин около зданий №№ 13, 17, 23, 29, 31а. Также закрыта одна полоса проезжей части ул. Кызыл Армейская около здания № 9 по ул. К. Цеткин.

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