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15:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тракторозаводском районе Волгограда отключат газ

В Волгограде продолжаются плановые работы на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Из-за этого в Тракторозаводском районе Волгограда 5 декабря отключат газ.

Источник: Комсомольская правда

Обходиться без голубого топлива жителям 15 улиц придется всего полдня. Волгоградцев просят не оставлять на это время включенным газоиспользующее оборудование.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», приостановят поставку газа 5 декабря 2017 года с 9.00 до 15.00 по адресам:

ул. Баскунчакская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 12, 14.

ул. Бухарская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18а, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35.

ул. Дегтярева, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51.

ул. Дзержинского, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 51а, 53, 55.

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 24, 26, 32, 34.

ул. Шурухина, 13, 18, 20, 24, 26, 28, 32.

ул. Ополченская, 6, 10, 12, 14.

ул. Гроссмана, 9.

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