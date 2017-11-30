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14:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские «выделенки» сгинут после мундиаля

Их делают для FIFA.

Источник: УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга назвала улицы, на которых в преддверии ЧМ-2018 по футболу будут оборудованы выделенные полосы. Среди них Луганская, Машинная, Фурманова, Челюскинцев, Московская, Гурзуфская и проспект Ленина, сообщает «Уралинформбюро».

Для обустройства выделенных полос выбраны улицы, по которым в 2018 году пройдут маршруты клиентских групп FIFA. На этих маршрутах будут установлены приборы видеофиксации нарушений ПДД. В общей сложности планируется «обособить под чемпионат» 14 улиц Екатеринбурга.

Впрочем, это будут временные «выделенки», пояснил заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич. И «нарисованы» они будут далеко не на всем протяжении этих магистралей.

Так, проспект Ленина обретет выделенную полосу между Карла Либкнехта и Московской, улица Челюскинцев — от Московской до Бориса Ельцина, улица Московская — на участке до Гурзуфской. После завершения игр Чемпионата эти полосы будут демонтированы, заверил чиновник.

Тем не менее, на ряде улиц выделенные полосы для движения общественного транспорта останутся и после мундиаля. Например, на улице Шорса, где общественный транспорт регулярно стоит в километровых пробках. Стоит напомнить, что сегодня в Екатеринбурге уже девять улиц снабжены разметкой, отдающей приоритет движения общественному транспорту.

Отношение к «выделенке» у водителей Екатеринбурга неоднозначное. В то время как предприятия-перевозчики в массе своей довольны новшеством, рядовые автолюбители жалуются на увеличение пробок.

По мнению активиста Комитета по защите прав автомобилистов Свердловской области Дмитрия Ларионова, выделенные полосы уместнее делать на новых автомагистралях. А при обустройстве «выделенок» на существующих участках УДС следует учитывать интересы всех участников дорожного движения, считает Ларионов.

«На мой взгляд, в выделенных полосах нуждается проспект Ленина. Но рисовать их нужно с большой осторожностью, так как ширина этой улицы не везде позволяет обособлять полосы для общественного транспорта», — заявил Ларионов в беседе с корреспондентом агентства.

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