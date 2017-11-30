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14:49 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермь наряжается к Новому году

На улицах Перми начали устанавливать новогоднюю иллюминацию.

Источник: Вести - Пермь

В Свердловском районе Перми появилась первая новогодняя елка. Живую ель высотой 6,5 метров посадили в сквере по улице Солдатова.

На улицах Перми начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Из новых конструкций — мамонт с мамонтенком на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Свиязева, ракета Деда Мороза на пересечении шоссе Космонавтов и улице Подлесная. Очевидно, что и уже установленным скульптурам, и пермякам для новогоднего настроения не хватает одного — снега.

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