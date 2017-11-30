Пермь наряжается к Новому году

На улицах Перми начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Из новых конструкций — мамонт с мамонтенком на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Свиязева, ракета Деда Мороза на пересечении шоссе Космонавтов и улице Подлесная. Очевидно, что и уже установленным скульптурам, и пермякам для новогоднего настроения не хватает одного — снега.