МЧС: декабрь начнётся со снегопада и сильного ветра

Так, ведомство предупреждает, что 1 декабря на территории Ленинградской области ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, а также порывы ветра до 15 м/с. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой 1 и 2 декабря в Ленобласти повышается вероятность увеличения ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднения в движении на автодорогах.