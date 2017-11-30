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14:42 (мск), источник: ivbg.ru

МЧС: декабрь начнётся со снегопада и сильного ветра

Согласно ежедневному прогнозу ГУ МЧС по Ленобласти, календарная зима начнётся в 47 регионе с сильного мокрого снега и ветра.

Источник: Reuters

Так, ведомство предупреждает, что 1 декабря на территории Ленинградской области ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, а также порывы ветра до 15 м/с. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой 1 и 2 декабря в Ленобласти повышается вероятность увеличения ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднения в движении на автодорогах.

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