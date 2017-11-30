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14:58 (мск), источник: Inc.Russia

Ученые создали гаджет, улучшающий память на 30%

Профессор биоинженерии из Университета Южной Калифорнии Дун Сун разработал устройство, способное улучшить память на 30%. О разработке рассказывает американский Inc.

Устройство состоит из электродов, которые прикрепляются к мозгу человека. Сон вместе со своими коллегами протестировал устройство на 20 пациентах. Устройство имплантировали больным эпилепсией, у которых уже есть имплантаты в мозгу, которые помогают им бороться с недугом. Затем ученые собрали данные о моделях активности мозга, связанных с оптимальной функцией памяти.

В конце эксперимента гаджеты начали с помощью электростимуляций гиппокампа (область мозга, связанная с обучением и памятью) имитировать работу этих моделей. Когда устройства были настроены и работали, результаты пациентов в тестах на запоминание улучшились на 30%. «Мы пишем нейронный код для улучшения функции памяти. Этого никогда не делали раньше», — заявил Дун Сун в интервью изданию New Scientist.

Ученые рассчитывают, что технология сможет помочь пациентам с болезнью Альцгеймера и деменцией. Однако для того, чтобы гаджет начали использовать для лечения этих недугов, необходимы дальнейшие испытания устройства. Если устройство действительно сможет помочь таким пациентам вернуть хотя бы часть своей памяти, то это ощутят не только больные и члены их семей, но и экономика стран, в которых они живут. Так, в 2016 году болезнь Альцгеймера стоила американской системе здравоохранения $236 млрд.

Однако результаты исследования ученых из Университета Южной Калифорнии могут послужить толчком к разработке мозговых имплантатов, которые также будут использовать и здоровые люди.

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