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14:56 (мск), источник: Вести - Пермь

Схема движения автобуса № 42 изменилась

С 30 ноября изменится схема движения автобусов, следующих по маршруту № 42 «Автовокзал-Аэропорт «Большое Савино».

Источник: Вести - Пермь

Автобус будет следовать от остановки «Автовокзал» до нового терминала, затем заезжать к старому терминалу, после чего следовать обратно в направлении остановки «Автовокзал».

Изменение было определено исходя из того, что авиарейсы будут осуществляться из двух терминалов.

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