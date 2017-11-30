В Башкирии откроются 23 новых ФАПа
На эти цели направлено 80 млн рублей.
На эти цели направлено 80 млн рублей.
В ближайшие
По его словам, в ближайшие 2−3 года в районах республики за счёт строительства новых и реконструкции действующих появятся 23 модульных ФАПа — на эти цели уже направлено 80 млн рублей. При этом используются быстровозводимые конструкции, которые производятся в республике.
Как отметил глава региона, за последние пять лет по программе «Земский доктор» в сельскую местность переехали работать более тысячи молодых врачей. Программа «Земский фельдшер» позволила укомплектовать медиками 100 ФАПов. Действие этих программ планируется продлить.
К сожалению, по словам Рустэма Хамитова, многие граждане, особенно сельчане, безответственно относятся к своему здоровью, годами игнорируют диспансеризацию. Усугубляет ситуацию злоупотребление спиртным, курение, неправильное питание, самолечение.
Чтобы в корне изменить положение, по мнению главы региона, необходимо активнее работать участковым врачам, учреждениям здравоохранения, образования и предприятиям, а правоохранительным органам — жёстче пресекать распространение нелегального алкоголя и суррогатов.
«Задача Минприроды — не допускать загрязнения в городах и сёлах атмосферного воздуха, воды и почвы. Нужна система противодействия производителям нездоровой пищи, программы, направленные на снижение потребления жиров и сахара, табака и алкогольных напитков, особенно молодёжью», — подчеркнул глава республики.