В Башкирии откроются 23 новых ФАПа

В ближайшие два-три года в сельских районах планируется значительно обновить фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Об этом сообщил сегодня в ежегодном Послании Госсобранию республики глава региона Рустэм Хамитов.

По его словам, в ближайшие 2−3 года в районах республики за счёт строительства новых и реконструкции действующих появятся 23 модульных ФАПа — на эти цели уже направлено 80 млн рублей. При этом используются быстровозводимые конструкции, которые производятся в республике.

Как отметил глава региона, за последние пять лет по программе «Земский доктор» в сельскую местность переехали работать более тысячи молодых врачей. Программа «Земский фельдшер» позволила укомплектовать медиками 100 ФАПов. Действие этих программ планируется продлить.

К сожалению, по словам Рустэма Хамитова, многие граждане, особенно сельчане, безответственно относятся к своему здоровью, годами игнорируют диспансеризацию. Усугубляет ситуацию злоупотребление спиртным, курение, неправильное питание, самолечение.

Чтобы в корне изменить положение, по мнению главы региона, необходимо активнее работать участковым врачам, учреждениям здравоохранения, образования и предприятиям, а правоохранительным органам — жёстче пресекать распространение нелегального алкоголя и суррогатов.