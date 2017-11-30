Ограничение движения на двух участках улиц Ростова продлили до конца года

Как сообщает городской департамент автодорог, в связи со строительством многоквартирного дома до 31 декабря продлено введенное в феврале 2017 года ограничение движения на участке улицы Мурлычева в створе улицы 14-я Линия.

По той же причине продлили ограничение движения на улице М. Горького, которое было введено также в феврале.

Ранее сообщалось, что с 18 по 31 декабря будет ограничено движение на участке улицы Доватора от улицы Малиновского до дома № 267.