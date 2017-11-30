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15:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ограничение движения на двух участках улиц Ростова продлили до конца года

Ограничение движения на двух участках улиц донской столицы продлили до конца года.

Как сообщает городской департамент автодорог, в связи со строительством многоквартирного дома до 31 декабря продлено введенное в феврале 2017 года ограничение движения на участке улицы Мурлычева в створе улицы 14-я Линия.

По той же причине продлили ограничение движения на улице М. Горького, которое было введено также в феврале.

Ранее сообщалось, что с 18 по 31 декабря будет ограничено движение на участке улицы Доватора от улицы Малиновского до дома № 267.

Ограничения будут введены из-за строительства канализационного коллектора.

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