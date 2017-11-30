Ограничение движения на двух участках улиц Ростова продлили до конца года
Ограничение движения на двух участках улиц донской столицы продлили до конца года.
Ограничение движения на двух участках улиц донской столицы продлили до конца года.
Как сообщает городской департамент автодорог, в связи со строительством многоквартирного дома до 31 декабря продлено введенное в феврале 2017 года ограничение движения на участке улицы Мурлычева в створе улицы 14-я Линия.
По той же причине продлили ограничение движения на улице М. Горького, которое было введено также в феврале.
Ранее сообщалось, что с 18 по 31 декабря будет ограничено движение на участке улицы Доватора от улицы Малиновского до дома № 267.
Ограничения будут введены