На дорогах Крыма — операция «Грузовик»

В рамках проводимого мероприятия инспекторы осуществляют усиленный контроль за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, в том числе соблюдения правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха, — сообщает пресс-служба МВД по РК. В частности, проверяется наличие и исправность в транспортных средствах тахографов, а у водителей — наличие и использование карточек, соответствие конструкции (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без разрешения ГИБДД) и техническое состояние транспортного средства предъявляемым требованиям, наличие в полном объеме оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика, товаротранспортных документов.