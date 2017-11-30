На дорогах Крыма — операция «Грузовик»
Сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за грузовым транспортом. Цель профилактической операции «Грузовик» — профилактика ДТП с участием грузового автотранспорта на дорогах Крыма.
Сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за грузовым транспортом. Цель профилактической операции «Грузовик» — профилактика ДТП с участием грузового автотранспорта на дорогах Крыма.
В рамках проводимого мероприятия инспекторы осуществляют усиленный контроль за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, в том числе соблюдения правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха, — сообщает