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15:29 (мск), источник: КрымPress

На дорогах Крыма — операция «Грузовик»

Сотрудники ГИБДД осуществляют контроль за грузовым транспортом. Цель профилактической операции «Грузовик» — профилактика ДТП с участием грузового автотранспорта на дорогах Крыма.

В рамках проводимого мероприятия инспекторы осуществляют усиленный контроль за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, в том числе соблюдения правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха, — сообщает пресс-служба МВД по РК. В частности, проверяется наличие и исправность в транспортных средствах тахографов, а у водителей — наличие и использование карточек, соответствие конструкции (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без разрешения ГИБДД) и техническое состояние транспортного средства предъявляемым требованиям, наличие в полном объеме оформленных путевых листов с отметками медицинского работника и механика, товаротранспортных документов.

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