Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лавров навсегда закрыл тему Крыма
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Наталья Водянова показала поклонникам свою маму
Екатерина Климова поделилась откровенным снимком
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
16:01 (мск), источник: Известия

Дикие домашние

Необычные питомцы, многих из которых владельцы содержат с риском для жизни.

День домашних животных отмечается 30 ноября. Посвящен он не только привычным кошкам и собакам, но и всем представителям животного мира, когда-либо одомашненным человеком. Есть среди них и очень необычные варианты.

IMGP4192Домашняя бенгальская кошка, результат скрещивания домашней кошки с дикими бенгалами, обитающими в Азии.

Японская макака — идеальный питомец для тех, кто хочет провести с одним любимцем большую часть жизни. В природе макаки живут около 30 лет, в неволе — даже дольше. Их можно выгуливать на поводке, но дома придется позаботиться о большом пространстве — макаки предпочитают свободу передвижения. Стоимость животного составляет около $3 тыс.

Источник: AFP 2017

Еще один долгожитель среди экзотических домашних животных — королевский питон. Они живут до 30 лет, неядовиты и отличаются миролюбивым характером.

Snake mon Python Royal

Капуцины, как и японские макаки, могут жить в неволе до 40 лет. Они отличаются подвижностью и умом, но обойдется такое домашнее животное недешево — заплатить за него придется около $10 тыс.

Источник: AFP 2017

Гиацинтовый ара — один из самых ярких и редких попугаев. На свободе он обитает в Бразилии, Боливии и Парагвае, однако сейчас занесен в Красную книгу. Попугай отличается верностью (они образуют пары на всю жизнь) и довольно агрессивным характером, гиацинтовый ара хорошо приживается в неволе и отлично ладит с людьми. Живут они около 30−40 лет.

Источник: AFP 2017

Черный какаду отличается не только высокой стоимостью (свыше $10 тыс. за птицу), но и дороговизной содержания. Черные какаду крайне привередливы и предпочитают есть орехи и фрукты.

Источник: AFP 2017

Саванна — еще один гибрид домашней кошки с представителем диких кошачьих, африканского сервала. Скрестить их решили в конце 1950-х годов, чтобы получить домашнюю кошку с красивым диким окрасом и покладистым характером. В 2015 году кошки это породы были признаны самыми дорогими в мире — они стоят около $20 тыс.

Savannah Cat

Шимпанзе, почти исчезнувшие в дикой природе, считаются хорошими домашними компаньонами — они умны и ладят с людьми. Однако сохраняют при этом характер диких животных: шимпанзе легко вывести из себя, и тогда он может стать опасен.

Источник: AFP 2017

Белый лев считается самым дорогим домашним животным. Стоимость маленького львенка — около $140 тыс. В природе они почти не встречаются — найти такого питомца можно только в зоопарках.

Источник: AFP 2017

Обаятельные муравьеды — тихие и покладистые домашние питомцы. Несмотря на неказистый внешний вид, они также отличаются сообразительностью. Правда, это означает, что они без труда откроют дверь в квартире или спокойно заберутся в холодильник.

Источник: AFP 2017

Мини-пиги были выведены в 1950-х годах в Германии и к началу XXI века стали крайне популярны у любителей необычных животных. Помимо стандартных мини-пигов (весом около 40−80 кг) известны также микро-мини-пиги (весом от 10 до 30 кг).

Источник: Gabor Vereb / CC0
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Минздрав развеет дымовую завесу
Новые санкции снизят уровень внешнего долга России
Медведев назвал причину бедности россиян
Отстраненные бобслеисты и скелетонисты написали Путину письмо
В России создают ударный комплекс, способный сбивать спутники
American Airlines оставила 15 тысяч своих рейсов без пилотов
Рамзан Кадыров провел спарринг с Александром Емельяненко
В твороге нескольких торговых марок обнаружена кишечная палочка
В крови погибшего мальчика из Балашихи опять нашли алкоголь
Спорт
Смолов и «Реал» — это вообще реально? Казалось бы, при чём здесь «Спартак» и «Зенит»…
Авто
Porsche: сразу три новых спорткара На автосалоне в Лос-Анджелесе немцы показали 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS и 911 Carrera T
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела Звезды ТНТ посетили презентацию нового проекта канала и повеселились на вечеринке, посвященной фильму
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь