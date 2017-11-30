Дикие домашние

День домашних животных отмечается 30 ноября. Посвящен он не только привычным кошкам и собакам, но и всем представителям животного мира, когда-либо одомашненным человеком. Есть среди них и очень необычные варианты.

Домашняя бенгальская кошка, результат скрещивания домашней кошки с дикими бенгалами, обитающими в Азии.

Японская макака — идеальный питомец для тех, кто хочет провести с одним любимцем большую часть жизни. В природе макаки живут около 30 лет, в неволе — даже дольше. Их можно выгуливать на поводке, но дома придется позаботиться о большом пространстве — макаки предпочитают свободу передвижения. Стоимость животного составляет около $3 тыс.

Источник: AFP 2017

Еще один долгожитель среди экзотических домашних животных — королевский питон. Они живут до 30 лет, неядовиты и отличаются миролюбивым характером.

Капуцины, как и японские макаки, могут жить в неволе до 40 лет. Они отличаются подвижностью и умом, но обойдется такое домашнее животное недешево — заплатить за него придется около $10 тыс.

Источник: AFP 2017

Гиацинтовый ара — один из самых ярких и редких попугаев. На свободе он обитает в Бразилии, Боливии и Парагвае, однако сейчас занесен в Красную книгу. Попугай отличается верностью (они образуют пары на всю жизнь) и довольно агрессивным характером, гиацинтовый ара хорошо приживается в неволе и отлично ладит с людьми. Живут они около 30−40 лет.

Источник: AFP 2017

Черный какаду отличается не только высокой стоимостью (свыше $10 тыс. за птицу), но и дороговизной содержания. Черные какаду крайне привередливы и предпочитают есть орехи и фрукты.

Источник: AFP 2017

Саванна — еще один гибрид домашней кошки с представителем диких кошачьих, африканского сервала. Скрестить их решили в конце 1950-х годов, чтобы получить домашнюю кошку с красивым диким окрасом и покладистым характером. В 2015 году кошки это породы были признаны самыми дорогими в мире — они стоят около $20 тыс.

Шимпанзе, почти исчезнувшие в дикой природе, считаются хорошими домашними компаньонами — они умны и ладят с людьми. Однако сохраняют при этом характер диких животных: шимпанзе легко вывести из себя, и тогда он может стать опасен.

Источник: AFP 2017

Белый лев считается самым дорогим домашним животным. Стоимость маленького львенка — около $140 тыс. В природе они почти не встречаются — найти такого питомца можно только в зоопарках.

Источник: AFP 2017

Обаятельные муравьеды — тихие и покладистые домашние питомцы. Несмотря на неказистый внешний вид, они также отличаются сообразительностью. Правда, это означает, что они без труда откроют дверь в квартире или спокойно заберутся в холодильник.

Источник: AFP 2017

Мини-пиги были выведены в 1950-х годах в Германии и к началу XXI века стали крайне популярны у любителей необычных животных. Помимо стандартных мини-пигов (весом около 40−80 кг) известны также микро-мини-пиги (весом от 10 до 30 кг).