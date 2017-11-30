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15:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Екатеринбурге в декабре 2017: будет тепло и снежно

Декабрь в Екатеринбурге будет теплым и немного снежным.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 65% 768 мм рт. ст. 2 м/с

Последний месяц года уже совсем близко. Еще 31 день, и наступит следующий 2018 год. При этом декабрь уходящего 2017 года порадует уральцев теплотой и обилием снега, которого все так ждут.

Первые дни декабря будет слегка прохладно. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится максимум до минус 11−13 градусов Цельсия. При этом город накроет снегопад. Он будет идти три дня — первого декабря, третьего и четвертого. Позже осадков не будет как минимум неделю.

К седьмому декабря потеплеет до минус 4 градусов и погода станет солнечной на несколько дней вперед. А вот к 14 декабря на Урал вернутся морозы до минус 16 градусов. И снова будет идти снег.

Окончание месяца также останется умеренным — до минус 8 градусов и небольшой снег. К 28 декабря морозы окончательно окрепнут — до минус 19 градусов Цельсия.

На самый важный день в последнем месяце — 31 декабря не все метеорологи берутся давать прогнозы. Но по данным некоторых ресурсов днем воздух прогреется до +1, а ночью столбик термометра упадет до минус 15 градусов.

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