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15:57 (мск), источник: Комсомольская правда

За референдум о времени подписались 27 тысяч волгоградцев

Референдум о времени в Волгоградской области становится все более реальным.

Источник: Комсомольская правда

За две недели в регионе открыли более 50 пунктов сбора подписей. Как сообщила «КП-Волгоград» председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе, по состоянию на 29 ноября инициативная группа собрала уже 27 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о смене часового пояса.

По словам Татьяны Гензе, активнее всего работает по сбору подписей группа «За солнечный час», а также «Дом дружбы». Активизировались и жители районов области. Официальных жалоб на нарушение порядка сбора подписей нет.

Чтобы референдум состоялся, до 18.00 13 декабря инициативной группе необходимо предоставить в облизбирком не менее 37 704 подписей жителей Волгоградской области. На сегодняшний день собрано две трети из них.

Когда общественники наберут необходимое количество подписей, в облизбиркоме отберут на проверку 7541 из них — 20% от общего числа. Если количество недействительных подписей будет менее 10%, референдум состоится.

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