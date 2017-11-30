За референдум о времени подписались 27 тысяч волгоградцев

Источник: Комсомольская правда

За две недели в регионе открыли более 50 пунктов сбора подписей. Как сообщила «КП-Волгоград» председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе, по состоянию на 29 ноября инициативная группа собрала уже 27 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о смене часового пояса.

По словам Татьяны Гензе, активнее всего работает по сбору подписей группа «За солнечный час», а также «Дом дружбы». Активизировались и жители районов области. Официальных жалоб на нарушение порядка сбора подписей нет.

Чтобы референдум состоялся, до 18.00 13 декабря инициативной группе необходимо предоставить в облизбирком не менее 37 704 подписей жителей Волгоградской области. На сегодняшний день собрано две трети из них.