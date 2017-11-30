С 1 декабря изменится расписание речного транспорта между Самарой и Рождествено

С завтрашнего дня суда будут отправляться с Октябрьского спуска в Самаре в 8:00, 13:00 и 16:00. Из Рождествено отправление запланировано на 6:00, 9:00 и 11:30. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.