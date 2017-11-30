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16:15 (мск), источник: Комсомольская правда

С 1 декабря изменится расписание речного транспорта между Самарой и Рождествено

С 1 декабря грузопассажирские перевозки по Волге между Самарой и Рождествено будут осуществлять по новому расписанию.

С завтрашнего дня суда будут отправляться с Октябрьского спуска в Самаре в 8:00, 13:00 и 16:00. Из Рождествено отправление запланировано на 6:00, 9:00 и 11:30. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Напомним, ранее сообщалось, что количество рейсов речного транспорта из Самары в Рождествено увеличат. Сделают это по просьбе местных жителей.

Расписание еще может меняться в зависимости от ледовой и гидрометеорологической обстановки.

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