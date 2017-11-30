Казанцев проконсультируют по вопросам безопасности детских товаров
(Город Казань KZN.RU, 30 ноября). С 4 по 18 декабря в Казани будет организовано тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров.
(Город Казань KZN.RU, 30 ноября). С 4 по 18 декабря в Казани будет организовано тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ ответят на вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
Звонки от населения будут приниматься по телефону (843) 221−90−16 ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00 и по телефону 273−15−83 с понедельника по четверг с 10.00 по 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.