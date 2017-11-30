Казанцев проконсультируют по вопросам безопасности детских товаров

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ ответят на вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.

Звонки от населения будут приниматься по телефону (843) 221−90−16 ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00 и по телефону 273−15−83 с понедельника по четверг с 10.00 по 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45.