Главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» дисквалифицировали на один матч

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Российском футбольном союзе, 29 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС провел очередное заседание в Доме футбола. На нем он вынес решение оштрафовать Сергея Павлова на 5 000 рублей и дисквалифицировать его на один матч Первенства России по футболу условно в связи с тем, что тот несколько раз позволил себе выйти за пределы технической зоны без разрешения судьи во время игры команды «Ротор-Волгоград» с «Оренбургом».