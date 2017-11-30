Главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» дисквалифицировали на один матч
КДК РФС дисквалифицировала главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» Сергея Павлова на один матч
КДК РФС дисквалифицировала главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» Сергея Павлова на один матч
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Российском футбольном союзе, 29 ноября
«Кроме того, для главного тренера установили испытательный срок до окончания Первенства России по футболу сезона 2017−2018 годов», — заявили в РФС.
Напомним, что 15 ноября КДК РФС уже принимала одно решение оштрафовать Сергея Павлова на 5 000 рублей за то, что он самовольно вышел за пределы технической зоны во время игры с командой «Динамо-Спб».