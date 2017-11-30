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15:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» дисквалифицировали на один матч

КДК РФС дисквалифицировала главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» Сергея Павлова на один матч из-за допущенного им нарушения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Российском футбольном союзе, 29 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет РФС провел очередное заседание в Доме футбола. На нем он вынес решение оштрафовать Сергея Павлова на 5 000 рублей и дисквалифицировать его на один матч Первенства России по футболу условно в связи с тем, что тот несколько раз позволил себе выйти за пределы технической зоны без разрешения судьи во время игры команды «Ротор-Волгоград» с «Оренбургом».

«Кроме того, для главного тренера установили испытательный срок до окончания Первенства России по футболу сезона 2017−2018 годов», — заявили в РФС.

Напомним, что 15 ноября КДК РФС уже принимала одно решение оштрафовать Сергея Павлова на 5 000 рублей за то, что он самовольно вышел за пределы технической зоны во время игры с командой «Динамо-Спб».

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