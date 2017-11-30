Самарским льготникам не будут возвращать безлимитный проезд по соцкарте

Так, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сказал, что вернуть безлимитный проезд не представляется возможным. По словам чиновника, на 60 поездок необходимо выделить из бюджета 1,08 млрд рублей, на 90 — 1,32 млрд рублей, а на безлимит — 1,56 млрд рублей. Матвеев, в свою очередь, заявил, что различие между стоимостью безлимитного проезда и 90 поездок для бюджета составляет 200 миллионов рублей. Он считает, что для области это не такая большая сумма, однако она поможет предотвратить недовольство граждан.