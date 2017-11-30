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16:29 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарским льготникам не будут возвращать безлимитный проезд по соцкарте

Сегодня, 30 ноября, на заседании комитета по бюджету в Самарской губдуме вновь поднимался вопрос о возвращении льготникам безлимитного проезда по транспортной карте.

Источник: РИА "Новости"

С такой инициативой в очередной раз выступил депутат Михаил Матвеев, однако его коллеги отклонили данное предложение, пишет 63.ru.

Так, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сказал, что вернуть безлимитный проезд не представляется возможным. По словам чиновника, на 60 поездок необходимо выделить из бюджета 1,08 млрд рублей, на 90 — 1,32 млрд рублей, а на безлимит — 1,56 млрд рублей. Матвеев, в свою очередь, заявил, что различие между стоимостью безлимитного проезда и 90 поездок для бюджета составляет 200 миллионов рублей. Он считает, что для области это не такая большая сумма, однако она поможет предотвратить недовольство граждан.

В итоге депутаты решили оставить лимит в 90 поездок и приняли в окончательном чтении бюджет на 2018 год без поправок Михаила Матвеева.

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