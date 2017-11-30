В этом году Дед Мороз приедет на Дворцовую площадь на паровозе
23 декабря волшебник посетить Северную столицу.
23 декабря волшебник посетить Северную столицу.
В этом году Дед Мороз приедет на Дворцовую площадь на паровозе. Визит волшебника назначен на 23 декабря. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
До этого Дед Мороз появлялся на санях, ракете, мотоцикле и морозомобиле.
Огни на ёлке зажжет Снегурочка с помощниками. Волшебные гости проведут конкурсы для детей и их родителей. А также все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и его свитой.